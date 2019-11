Uittocht gezinnen uit Amsterdam houdt aan

Meer mensen dan ooit vertrokken vorig jaar uit Amsterdam: 21.000 gingen naar het buitenland en bijna 47.000 mensen verruilden de stad voor een andere woonplaats in Nederland. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige grote uittocht in de jaren zeventig, toen legio Amsterdammers verhuisden naar Purmerend, Almere en Lelystad. Volgens de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek bestaat de grootste groep vertrekkers uit gezinnen met kinderen. Zij willen doorgaans groter wonen en verhuizen daarom naar gemeenten als Haarlem, Zaanstad en Amstelveen.

Tegenover de vertrekkers staan de immigranten. In 2018 kwamen ruim 43.000 mensen in Amsterdam wonen, veruit de meesten uit het Verenigd Koninkrijk. Niet alleen Britten, maar ook Nederlanders die met de brexit in het verschiet terug naar eigen land kwamen.

Netto blijft het aantal inwoners van Amsterdam stijgen. Op 1 januari van dit jaar had de hoofdstad 862.987 inwoners, 8671 meer dan een jaar eerder. Naar verwachting wordt de grens van 1 miljoen bereikt in 2031 of 2032.

De hoofdstad biedt onderdak aan 121.000 bedrijven, samen goed voor 557.000 arbeidsplaatsen. In 2018 kwamen er 12.000 nieuwe bedrijven bij. De meeste ondernemingen richten zich op zakelijke dienstverlening. Dat geldt ook voor de 70.000 zzp’ers in Amsterdam.

In 2018 zijn er in Amsterdam 9000 woningen bij gekomen, waarvan er 7500 nieuw gebouwd zijn. Op 1 januari telde de stad 441.467 woningen, waarvan er 132.000 koophuizen zijn. De verkoopprijs lag met gemiddeld 460.700 hoger dan het jaar ervoor, maar de prijsstijging vlakt wel af.