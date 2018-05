Uitstoot wit poeder na storing Chemelot

Door een storing in een van de fabrieken van SABIC op het terrein van Chemelot in Geleen is mogelijk polyetheen-poeder uitgestoten dat in de omgeving terecht kan zijn gekomen. Het gaat volgens het chemiebedrijf om een wit poeder. De fabriek is stilgelegd en de oorzaak van de storing wordt verder onderzocht.

Het poeder heeft geen (blijvend) effect op de gezondheid van mensen die ermee in aanraking zijn gekomen. Toch adviseert Chemelot het poeder niet aan te raken of in te nemen. Bij aanraking ervan moeten mensen de handen wassen met voldoende water en zeep. Dit geldt ook voor materialen die kunnen zijn blootgesteld aan het poeder.

Polyetheen-poeder is de grondstof voor de kunststofkorrels die worden gebruikt om kunststofproducten voor bijvoorbeeld de levensmiddelen-, speelgoed- of farmaceutische industrie te maken.