Uitstel ‘kofferbakmoord’ door nieuwe getuige

De rechtszaak over de moord op de Oostvoornse Caroline van Toledo in 2005 is uitgesteld, omdat zich op het laatste moment een nieuwe getuige heeft gemeld. Het gaat om een anonieme bedreigde getuige die het Openbaar Ministerie (OM) wil verhoren voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Deze getuige beweert onder meer dat verdachte Leon van M. (42) uit Brielle het lichaam van het slachtoffer ‘heeft opgeruimd’, meldde de rechtbank.

Het meerdaagse proces zou dinsdag beginnen, maar in plaats daarvan werd besloten tot een niet-inhoudelijke zitting. Van M.’s advocaat Pieter Hoogendam verzet zich tegen de status van de nieuwe getuige. Hij of zij wil anoniem blijven, alleen omdat diegene zich bedreigd „voelt”, aldus Hoogendam. De rechtbank zal donderdag besluiten of het verhoor al dan niet doorgaat.

Het 35-jarige slachtoffer werd gevonden in de kofferbak van haar brandende auto in het nabijgelegen natuurgebied Kruininger Gors. Ook in haar woning was brand gesticht. De nieuwe getuige zegt dat Van M. zelf heeft verteld dat zijn vader, broertje en nog een vriend bij Van Toledo in de woning waren en haar hebben geslagen. Toen Van M. erbij kwam, vond hij haar in een plas bloed en zou hij haar hebben weggehaald. Het is vooralsnog niet duidelijk of het slachtoffer nog leefde toen haar auto in brand werd gestoken

Van M. ontkent stellig dat hij iets met de moord heeft te maken. Vlak na de moord waren hij en anderen al in beeld als verdachten, maar tot vervolging kwam het niet wegens gebrek aan bewijs. In 2017 werd hij opnieuw opgepakt na nieuw onderzoek. Na een jaar voorarrest mocht hij in augustus met een enkelband naar huis.

Het OM heeft enkele getuigen, die allen melden wat de verdachte ooit zelf tegen hun zou hebben verteld. Hun scenario’s lopen echter uiteen, stelt advocaat Hoogendam. De getuigen zullen op de openbare zitting worden gehoord, ook al willen twee van hen dat liever niet.

Op 18 april is weer een niet-inhoudelijke zitting.