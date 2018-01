Uitspraken Aboutaleb bedoeld als „knipoog”

Een motie van treurnis bracht de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb donderdagavond niet aan het wankelen. Leefbaar Rotterdam en VVD betreurden het dat de burgervader geen afstand wilde doen van zijn uitspraken in radio-programma Dit is de Dag.

Partijen Leefbaar Rotterdam, VVD en het CDA vonden dat Aboutaleb zich niet zo positief had mogen uitlaten over het salafisme. Met Kerst zei hij in de radio-uitzending dat elke moslim een beetje salafist is en dat hij zich in de kern geen zorgen maakt over het salafisme. Ook zei hij zelf een beetje jihadist te zijn door elke dag om 07.00 uur op te staan om het goede te doen voor de stad. Een deel van de raad sprak zich daarom donderdag stevig uit.

Hoogwerf, Leefbaar Rotterdam-raadslid, wierp de burgemeester aan het begin van haar betoog een aantal ferme vragen toe. „Wat bezielde u? Waarom heeft u dit gezegd? Het was een week nadat u opriep het islamdebat te laten rusten.”

SP-fractievoorzitter De Kleijn was van mening dat het debat te academisch zou kunnen worden omdat het over de betekenis van woorden zou gaan. „Is dat nuttig voor de Rotterdammers?”

Volgens de burgervader deed hij deze uitspraken met „een kwinkslag en een knipoog. Ik had daarom niet verwacht dat het zo’n effect zou hebben.”

Burgemeester Aboutaleb vroeg zich tijdens het debat af of een radio-uitzending het juiste middel was voor deze uitspraken. Daarnaast maakte hij desgevraagd uitdrukkelijk kenbaar geen afstand te doen van de uitspraken. „Er is niemand in Nederland die twijfelt aan de inzet van de Rotterdamse burgemeester als het gaat om veiligheid”, aldus de burgervader.

Het debat spitste zich toe op de beeldvorming die Aboutaleb had opgeroepen met het interview. „De burgemeester heeft een voorbeeldfunctie en had zich zijn rol in het publieke debat moeten realiseren”, zei Verheij (VVD). „Een burgemeester heeft verschillende taken. Maar het is niet zijn taak om uitspraken te doen zoals deze over salafisme. De burgemeester geeft een andere uitleg over salafisme dan dat de wetenschap doet.”

Leefbaar Rotterdam gemeenteraadslid Hoogwerf verzocht Aboutaleb zich niet meer uit te spreken over politiek inhoudelijke discussies. „Zulke teksten frustreren.” Volgens het raadslid kon de burgemeester deze ophef al van mijlenver aan zien komen. „Dit is een tijd waarin we te maken hebben met islamisering en een toename van terreur.”

Aan het einde van het debat dienden Leefbaar Rotterdam en VVD een motie van treurnis tegen de burgemeester in. Aboutaleb: „Ik vind deze motie buitengewoon jammer. We hebben een mooi debat gehad waarin ik voldoende gemotiveerd heb hoe ik mij inzet voor veiligheid in de stad.” De motie werd met een ruime meerderheid verworpen.