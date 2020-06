Uitspraak zaak-Van den Hurk definitief

De veroordeling van Jos de G. (53) voor het verkrachten en doden van de 15-jarige Nicole van den Hurk blijft gehandhaafd.

Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. De gevangenisstraf van twaalf jaar van De G. is daarmee definitief. Vanwege de duur van de procedure wordt de opgelegde celstraf 11 jaar en 8 maanden

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde De G. in oktober 2018 in hoger beroep tot twaalf jaar gevangenisstraf. De G. ging bij de Hoge Raad in cassatie.

De Eindhovense Van den Hurk verdween in de vroege ochtend van 6 oktober 1995. Anderhalve maand later werd haar lichaam gevonden in de bossen bij Mierlo. De zaak bleef jarenlang onopgelost, totdat De G. via een DNA-match in beeld kwam.

De rechtbank vond bewijs voor doodslag niet sluitend en veroordeelde De G. alleen tot vijf jaar cel voor verkrachting. Het OM tekende hoger beroep aan, waarbij het hof de verdachte ook veroordeelde voor het doden van de tiener. De G. ging in cassatie omdat het proces niet eerlijk zou zijn.

In zijn advies schreef de advocaat-generaal bij de Hoge Raad in april dat direct bewijs voor verkrachting en doodslag ontbreekt, maar dat het hof uit het verzamelde bewijs wel heeft kunnen afleiden dat De G. de dader is.

De Hoge Raad wijst de cassatieklachten omdat deze ongegrond zijn.