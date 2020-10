Uitspraak voor relschoppers rond Pegida-demonstratie Eindhoven

De politierechter in Den Bosch doet donderdagmiddag uitspraak in veertien zaken van vermeende relschoppers rond een demonstratie van de anti-islamorganisatie Pegida in Eindhoven. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van openlijke geweldpleging. Woensdag op de eerste zittingsdag eiste de officier van justitie taakstraffen tot 240 uur met voorwaardelijke celstraffen tot twee maanden. Ook donderdag staan er nog verdachten voor de rechtbank.

De onlusten deden zich voor tijdens een demonstratie van Pegida bij de Al-Fourqaan Moskee aan de Otterstraat. Pegida wilde voor de moskee varkensvlees gaan eten en toespraken tegen de ramadan houden. Honderden jongeren, vooral met Turkse achtergrond, belaagden de demonstranten. Ze gooiden met stenen, glazen flessen, eieren en vuurwerk richting agenten en politiepaarden. Sommige agenten werden geslagen en geschopt. De politie moest de kleine groep Pegida-demonstranten in veiligheid te brengen. Daarna bleef het nog lang onrustig.

Het geweld van de tegendemonstranten had grote impact op agenten, stelde de officier van justitie. „Die waren daar voor ieders veiligheid. Er zijn agenten die zoveel geweld nog nooit hadden meegemaakt”. Tien agenten hebben aangifte gedaan, onder wie acht ruiters van politiepaarden die veelal werden geraakt door stenen of andere voorwerpen. Sommigen zijn hierdoor gewond geraakt. De paarden werden ook geraakt. Bij een lid van de ME explodeerde zwaar vuurwerk. Hij hield langere tijd last van een piep in zijn oor, aldus het OM.

Op maandag 26 oktober staan nog drie minderjarige verdachten voor de rechter, die zaak vindt vanwege hun jonge leeftijd achter gesloten deuren plaats. Daarnaast zijn er nog twee verdachten die later voor de rechter komen.