Uitspraak rechter in zaak rond luchtkwaliteit

De rechtbank in Den Haag doet woensdag uitspraak in een bodemprocedure die Milieudefensie is gestart tegen de Nederlandse staat. De milieuorganisatie eist dat de staat meer doet tegen luchtvervuiling en stelt dat momenteel het „mensenrecht op gezondheid” geschonden wordt.

„Ongezonde lucht zorgt op dit moment voor tienduizenden zieken en duizenden doden per jaar. Ongemerkt roken we in Nederland gemiddeld het equivalent van vijf sigaretten per dag mee, alleen door te ademen. De overheid weet dit, maar kiest toch voor het toestaan van 130 kilometer per uur op snelwegen of vieze diesels in een stadscentrum. Daarmee wordt ons het recht op gezondheid ontnomen. Wij eisen dat dit zo snel mogelijk stopt”, aldus Anne Knol van Milieudefensie.

Omdat de uitspraak in de bodemprocedure Milieudefensie en mede-eisers te lang duurde, spanden zij in september ook al een kort geding aan om de overheid te dwingen in elk geval aan de Europese luchtkwaliteitsnorm te voldoen. Toen bepaalde de rechter dat de staat een luchtkwaliteitsplan moest opstellen dat aan de regels voldoet. Het plan dat vervolgens door de staat werd gepresenteerd, schiet volgens Milieudefensie echter tekort.

Milieudefensie gaat komende jaar aan de slag met zogenoemde Luchtwachters. Deze inwoners van grote steden gaan doorlopend controleren of hun gemeente snel en effectief werkt aan gezonde lucht.

De schriftelijke uitspraak van de rechtbank in Den Haag wordt verwacht om 12.00 uur.