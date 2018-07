Uitspraak over euthanasie van wilsonbekwame

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg doet dinsdag uitspraak over de euthanasie door een verpleeghuisarts op een demente, wilsonbekwame vrouw. De levensbeëindiging gebeurde zonder haar hierover te informeren.

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg handelde de specialist ouderengeneeskunde, die inmiddels met pensioen is, hiermee onzorgvuldig. De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) stelde eerder al vast dat er niet volgens de wettelijke zorgvuldigheidseisen is gehandeld. Het Openbaar Ministerie begon daarop een strafrechtelijk onderzoek, dat nog steeds loopt.

De vrouw had ooit opgeschreven dat zij wilde sterven voor zij naar een tehuis zou moeten, maar later voegde zij toe dat ze wel zelf het moment wilde bepalen. Volgens de arts die de euthanasie verrichtte, zou een laatste bespreking van de aanstaande euthanasie niet meer bij de patiënt zijn aangekomen, zei ze eerder tijdens een zitting.

Het leven van de vrouw, midden zeventig, werd in het voorjaar van 2016 beëindigd in een verpleeghuis in Den Haag.

Het tuchtcollege in Den Haag doet dinsdag om 11.00 uur uitspraak.