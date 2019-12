Uitspraak in zaak van moord op man die drugsruzie wilde sussen

De rechtbank in Roermond doet maandag uitspraak in de zaak over de moord op Ömer Köksal. De 22-jarige man werd eind 2017 op straat in Venlo doodgeschoten toen hij zich bemoeide met een drugsruzie, hij had daar zelf niets mee te maken.

Tegen de twee verdachten is elk twintig jaar cel geëist. De 21-jarige Gianni Q. en zijn medeverdachte Jonathan B. (24) hebben volgens het Openbaar Ministerie in een oorlog tussen drugsbendes uit Venlo en Rotterdam de jonge man „om niks” doodgeschoten.

Kapperszoon Köksal werd op 1 november 2017 door Q. met vier kogels doodgeschoten. Q. bekende de schoten gelost te hebben. Volgens het OM is B. medepleger van de moord, omdat hij het wapen leverde waarmee is geschoten en ook uitdrukkelijk uit was op escalatie van het geweld.

De fatale schietpartij was volgens justitie het trieste dieptepunt van een al langer durend conflict met gewapende confrontaties.