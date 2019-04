Uitspraak in zaak straatrace Loosdrecht

Het hof in Leeuwarden doet vrijdag uitspraak tegen de vader en zoon die in 2016 tijdens een mogelijke straatrace in Loosdrecht tegen een 19-jarige vrouw botsten, zij overleed twee weken later aan haar verwondingen. Tegen vader Walter van W. is vier jaar cel geëist, zoon Casper van W. hoorde een jaar cel eisen.

Het Openbaar Ministerie vindt dat vader Van W. in zijn Porsche 911 roekeloos heeft gereden en spreekt van „lomp en onbezonnen scheuren”. Van W. - die veel had gedronken - knalde op de auto van de vrouw. Zoon Van W. reed in een Mini Cooper achter zijn vader aan. Vader - al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed - zou volgens het OM een rijverbod van vijf jaar moeten krijgen, zijn zoon van drie jaar.

De mannen ontkennen dat zij aan het racen waren, maar dat noemt het OM ongeloofwaardig. Volgens getuigen haalden de mannen snelheden tot 200 kilometer per uur in de bebouwde kom. Daarbij reden ze bumper aan bumper. De vrouw kwam uit een uitrit gereden, de Porsche klapte met 111 kilometer per uur op haar auto.

De rechtbank in Lelystad veroordeelde vader twee jaar geleden tot vier jaar celstraf en een rijverbod van vijf jaar. Zoon Casper, toen nog co-piloot bij Transavia, kreeg een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging. Zowel het OM als vader en zoon gingen in beroep.