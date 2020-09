Uitspraak in zaak protestgroep Viruswaarheid tegen overheid

De rechtbank in Utrecht doet uitspraak in het kort geding dat actiegroep Viruswaarheid heeft aangespannen tegen de Staat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Viruswaarheid eist diverse vertrouwelijke documenten op die betrekking hebben op het landelijke coronabeleid, zoals notulen van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert.

De overheid wil die niet leveren en redeneert dat vertrouwelijkheid heel belangrijk is, omdat de onafhankelijke deskundigen in het OMT daardoor in alle vrijheid met elkaar de discussie aan kunnen gaan. Het uiteindelijke advies dat daar uitkomt, wordt wel openbaar gemaakt.

Viruswaarheid wil de informatie, die het met dit kort geding wil loskrijgen, gebruiken in een afzonderlijke procedure, waarin de protestgroep de coronamaatregelen van tafel hoopt te krijgen. De groep vindt die buitenproportioneel en een ongeoorloofde inbreuk op de grondrechten. Volgens de Staat hebben de maatregelen juist levens gered en overbelasting van de gezondheidszorg voorkomen.