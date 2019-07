Uitspraak in zaak neergeslagen dominee Rhenoy

Het hof in Arnhem doet donderdag uitspraak in de zaak tegen pianostemmer Wijnand B. uit Tricht. Hij zou in 2017 dominee Ebi Wassenaar in haar kerk in Rhenoy hebben neergeslagen. Tegen de man is een celstraf van vijf jaar en tbs met dwangverpleging geëist.

B. zou de predikante met een stalen voorwerp hebben neergeslagen. Ze raakte daardoor ernstig gewond en is blijvend gehandicapt. Het wapen waarmee de vrouw werd neergeslagen, is nooit gevonden. Volgens de advocaat-generaal had Wassenaar aan haar verwondingen kunnen overlijden. Door een gedeeltelijke verlamming is ze aangewezen op een rolstoel. Ze kan haar werk niet meer uitoefenen.

De rechtbank in Arnhem veroordeelde B. eind vorig jaar tot een jaar cel en tbs. Er was acht jaar cel en tbs geëist. Volgens de rechtbank was er geen bewijs voor poging tot moord. Ook viel de straf lager uit door de slechte gezondheid van de verdachte. Hij kreeg op de dag van de aanval op de predikante een hartaanval en lag wekenlang in coma. Daar heeft hij hersenletsel aan overgehouden.