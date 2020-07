Uitspraak in zaak gedode en in stukken gesneden kapster

Bart B. hoort vrijdag of en hoelang hij de cel in moet. Tegen de 57-jarige B. is een celstraf geëist van twintig jaar voor het doden en vervolgens in stukken zagen en kwijtmaken van het lichaam van zijn ex-partner Miranda Zitman.

Dat zou eind december 2018 zijn gebeurd. Kort na haar dood - waarschijnlijk dezelfde dag al - haalde B. meer dan een ton van de spaarrekening van zijn ex.

De kapster stond op het punt naar Canada te vertrekken om haar ex-vriend te bezoeken. Ze hadden sinds kort weer contact. De relatie met B. was kort daarvoor na twintig jaar gestrand maar ze woonden nog wel samen in hun huis in Soest.

Na haar dood heeft B. tegenover familie en vrienden maanden gedaan alsof Miranda nog leefde en elders een nieuw leven wilde beginnen. Hij stuurde uit haar naam mailtjes en berichten - ook naar haar moeder. Hij ging zelfs wekelijks bij zijn voormalig schoonmoeder eten. In april werd hij gearresteerd.

B. ontkent Miranda te hebben gedood, maar geeft wel toe dat hij haar lichaam in stukken heeft gesneden. „Ik had 112 moeten bellen”, zei hij daarover tijdens de behandeling van de zaak. Waarom hij dat niet deed, wist hij niet precies. Haar romp werd in een koffer langs het water in Amsterdam gevonden. Haar hoofd en armen in de tuin van de woning in Soest. De benen zijn nog altijd niet gevonden.