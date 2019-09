Uitspraak in Urgenda-zaak kan in stand blijven

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990, kan in stand blijven. Dat adviseren de plaatsvervangend procureur-generaal en advocaat-generaal Wissink aan de Hoge Raad.

Het gerechtshof gaf duurzaamheidsorganisatie Urgenda in oktober 2018 gelijk in de eis dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met 25 procent moet zijn verminderd. De Staat stelde cassatie in tegen de uitspraak van het hof.