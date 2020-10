Uitspraak in rechtszaak over doodschieten rapper Feis

De rechtbank in Rotterdam doet donderdagmiddag uitspraak in de rechtszaak over het doodschieten van rapper Feis in Rotterdam. De officier van justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging tegen de vermeende schutter Silfano M. (26).

De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van de rapper, werd in de nieuwjaarsnacht van 2019 om 04.00 uur ‘s nachts doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer raakte zwaargewond en overleefde de schietpartij ternauwernood. Hij heeft nog steeds een kogel in zijn lijf.

M. ontkent, maar meerdere getuigen hebben hem aangewezen als schutter. Hij zou meerdere schoten hebben afgevuurd op de broers na een opstootje bij de uitgang van een café. Feis liep op krukken en had bij het verlaten van het café extra ruimte nodig. Gedrang bij de deur leidde tot een woordenwisseling. Buiten zijn beide broers vervolgens beschoten. M. kende de broers niet. „Een onbenullige aanleiding”, noemde de officier van justitie het.

De 26-jarige Rotterdammer wordt ook verdacht van een beschieting van een auto met daarin een politieagent in opleiding. Een kogel raakte de bestuurdersstoel.

Feis werkte samen met andere rappers zoals Winne, U-Niq, Ronnie Flex, Sticks. In 2014 bracht hij zijn eerste cd uit, getiteld Hard van buiten, gebroken van binnen.