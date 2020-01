Uitspraak in moordzaak ex-vriendin Rotterdam

De rechtbank in Dordrecht doet donderdag uitspraak in de zaak tegen de 30-jarige Stephan K. uit Barendrecht. Hij hoorde een celstraf van achttien jaar tegen zich eisen voor de moord op zijn ex-vriendin. Zij werd eind 2018 dood in haar woning in Rotterdam gevonden.

De gaspitten in huis waren opengedraaid, met het risico op een ontploffing. Haar peuterdochtertje was ook in huis aanwezig, maar bleef ongedeerd. De officier van justitie sprak twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak van een „laffe, maar geplande en uiterst doortrapt uitgevoerde moord”.

K. was de fatale avond bij zijn ex-vriendin in huis, gaf hij toe, maar hij ontkent ten stelligste dat hij iets met haar dood te maken heeft. „Ik vind het verschrikkelijk voor iedereen die het beste met haar voorhad. Ook voor mezelf, we kenden elkaar al zeventien jaar. Ik heb het verlies nog niet kunnen verwerken.” Zijn advocaat vindt dat K. vrijgesproken moet worden.

Het slachtoffer had K. kort voor haar dood de deur gewezen omdat ze - zoals K. het noemde - „achter wat leugens en leugentjes” was gekomen. Hij had haar bijvoorbeeld voorgehouden dat hij een ernstige ziekte had om te verdoezelen dat hij geen baan kon vinden. Ook zou hij zonder haar medeweten leningen op haar naam hebben afgesloten. Daar was het slachtoffer volgens het Openbaar Ministerie pas recent achtergekomen en ze wilde aangifte tegen K. gaan doen.