Uitspraak in kort geding Sea-Watch

De rechter in Den Haag doet dinsdag uitspraak in een door Sea-Watch aangespannen kort geding tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens de non-profitorganisatie, die migranten oppikt op zee, is het onder Nederlandse vlag varende schip SW3 ten onrechte aan de ketting gelegd.

Begin deze maand bepaalde verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen namelijk dat schepen die vluchtelingen redden op bijvoorbeeld de Middellandse Zee binnen een week aan nieuwe veiligheidseisen moeten voldoen. „Machtsmisbruik”, noemde een woordvoerder van de internationale organisatie dat in aanloop naar het kort geding.

Afgelopen september is via een beleidswijziging doorgevoerd dat schepen zoals de SW3, maar ook schepen van bijvoorbeeld Greenpeace en Women on Waves, niet meer onder de wet voor plezierjachten vallen maar een eigen categorie gaan vormen, met onder meer strengere veiligheidseisen. De overgangsperiode is een jaar. Sea-watch werd begin april onaangenaam verrast door het besluit dat de organisatie binnen een week aan die nieuwe veiligheidseisen moest voldoen.