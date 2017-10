Uitspraak in drugszaak ex-showmaster Masmeijer

De Belgische rechter doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen voormalig tv-presentator Frank Masmeijer. Tegen de 56-jarige ex-showmaster is zeven jaar cel geëist voor drugssmokkel. Masmeijer wordt verdacht van de import van ruim 400 kilo cocaïne.

Masmeijer hield in de jaren tachtig met programma’s als Dinges of De Holidayshow miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd. De Drent werd als twintiger ontdekt in Mallorca en werd al snel een bekend gezicht op de Nederlandse televisie. Na zijn tv-carrière vertrok hij naar België en zette daar horecazaken op.

In 2014 werd hij aangehouden voor de drugssmokkel; hij zat tien maanden in voorarrest en werd, in afwachting van de rechtszaak, vrijgelaten met een enkelband. Zelf heeft Masmeijer die verhalen in meerdere interviews afgedaan als „opgeblazen onzin” en „fake news”.