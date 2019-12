Uitspraak hoger beroep boerenprotest niet voor eind dit jaar

In het juridisch conflict tussen boeren en het Centraal Levensmiddelen Bureau (CBL) is een snel hoger beroep niet mogelijk, zo heeft het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden dinsdag besloten. De actiegroep Farmers Defence Force (FDF), die met het CBL in de clinch ligt, heeft dat bekendgemaakt.

Eerder op dinsdag bepaalde de rechtbank in Lelystad in een kort geding dat de boeren de bevoorrading van supermarkten niet mogen platleggen. De boeren hadden eerder acties aangekondigd op woensdag. Maar als ze dat wel doen, moeten ze een dwangsom betalen van 100.000 euro per locatie, aldus de rechter.

Farmers Defence Force wilde nog op dinsdag in hoger beroep een uitspraak van het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. Maar een „turbospoedappel” is niet mogelijk mede omdat een „spoedeisend belang” ontbreekt, meldt het hof in een schrijven aan het Farmers Defence Force. „Het wijzen van arrest voor het einde van het jaar is niet realistisch”, voorspelt het hof.

Het document met de beslissing werd door de FDF zelf verspreid via Facebook.