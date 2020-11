Uitspraak Hoge Raad over verbod motorclub Satudarah

De Hoge Raad doet vrijdag uitspraak over het verbod op motorclub Satudarah. Het gerechtshof in Den Haag verbood de club vorig jaar in navolging van de rechtbank. De club probeert het verbod in cassatie bij de hoogste rechter ongedaan te maken.

De civiele procedure tegen Satudarah is er een uit een reeks van het Openbaar Ministerie tegen motorclubs in Nederland. Het OM ziet de clubs als criminele broeinesten en daarmee een gevaar voor de openbare orde. Ook tegen de Hells Angels en No Surrender zijn zaken aangespannen met als doel een eind te maken aan het bestaan ervan.

In april bekrachtigde de Hoge Raad het verbod op motorclub Bandidos, maar in die zaak ving het OM gedeeltelijk bot: de lokale chapters (afdelingen) mogen blijven bestaan omdat zij zelfstandige, informele verenigingen zijn. Daarmee zijn zij rechtspersonen, aldus de raad. Voor een verbod op de lokale chapters zou het OM telkens afzonderlijke verzoeken tot verbodenverklaring moeten doen.

Ook Satudarah, opgericht in 1990, kent lokale chapters en drie zogeheten support clubs. Een daarvan, Yellow Snakes, is volgens de rechtbank een zelfstandige vereniging en valt niet onder het verbod. In hoger beroep heeft het hof bepaald dat de verbodenverklaring zich wel uitstrekt over de lokale chapters.

Eerder dit jaar adviseerde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad dat het verbod op Satudarah overeind moet blijven. Dit advies is voor de raad niet bindend. In de Bandidoszaak besliste zij anders dan geadviseerd.