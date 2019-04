Uitspraak Hoge Raad liquidatieproces Passage

In de extra-beveiligde zittingszaal op Schiphol doet de Hoge Raad dinsdag uitspraak in de cassatieprocedure in het geruchtmakende liquidatieproces Passage. In het proces is aan vier van de in totaal tien verdachten een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

Passage draaide in hoofdzaak om zeven liquidaties in het criminele milieu, gepleegd in 1993, 2005 en 2006. Huurmoordenaar Jesse R., veroordeeld tot levenslang, was als enige bij alle moorden betrokken. Zijn advocaat Sander Janssen heeft in cassatie bezwaar gemaakt tegen de inzet van twee kroongetuigen in de zaak, Peter la S. en Fred R. Volgens Janssen heeft justitie zich niet aan de wet gehouden door oncontroleerbare financiƫle afspraken te maken met de kroongetuigen.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft in zijn advies gezegd dat de uitwerking van de kroongetuigenregeling niet overal even helder is. Van ontoelaatbare toezeggingen is geen sprake geweest, meent hij, en er is dan ook geen reden de veroordelingen ongedaan te maken.