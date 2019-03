Uitslagen Zuid-Holland en Flevoland aangepast

In Zuid-Holland en in Flevoland zijn de uitslagen van de Statenverkiezingen maandag veranderd. Bij het vaststellen van de definitieve uitslagen bleek dat DENK toch in de Provinciale Staten van Flevoland komt. In Zuid-Holland won de VVD de strijd om de laatste restzetel nipt van de PvdA.

In Zuid-Holland streden VVD en PvdA om dezelfde zetel. De VVD kreeg aanvankelijk negen zetels, dat werden er later tien. De partij ging vervolgens terug naar negen zetels, maar uiteindelijk komt de VVD toch uit op tien zetels. De PvdA hoorde eerst vijf zetels, toen vier, daarna weer vijf, maar de partij moet uiteindelijk genoegen nemen met vier zetels.

DENK kreeg in Flevoland één zetel. Dat ging ten koste van het CDA. Die partij moet zijn vierde zetel inleveren en zit de komende jaren met drie mensen in de Staten van de jongste provincie.

Forum voor Democratie werd in beide provincies de grootste partij.