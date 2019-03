Uitslagen tientallen gemeenten nog niet bekend

De einduitslag van de Statenverkiezingen van woensdag is nog niet helemaal bekend. Ongeveer dertig gemeenten hebben namelijk nog geen uitslag doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Daaronder zijn Apeldoorn, Heerlen, Diemen, Culemborg, Geldrop-Mierlo en Hoeksche Waard.

Ruim 92 procent van de getelde stemmen is doorgegeven. Op basis daarvan leidt Forum voor Democratie met 14,4 procent van de stemmen. De VVD staat op 13,8 procent, CDA op 11,1 procent en GroenLinks op 10,7 procent. In absolute aantallen heeft Forum voor Democratie in de tussenstand een voorsprong van ruim 40.000 stemmen op de VVD.