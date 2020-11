Uitslag van coronatest is binnen twee dagen bekend

Wie een afspraak maakt voor een coronatest, weet binnen twee dagen of hij of zij besmet is. In heel Nederland zit hooguit 48 uur tussen het maken van de afspraak en het horen van de uitslag, aldus GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie voor de regionale gezondheidsdiensten, na een bericht van de NOS.

Volgens de GGD-koepel wordt de maximale termijn in verreweg de meeste gevallen ruim gehaald. Wie een afspraak maakt voor een test, is gemiddeld 10 uur later aan de beurt. Wanneer het neus- en keelslijm is afgenomen, duurt het gemiddeld ongeveer 30 uur voordat mensen de diagnose horen. In totaal zit dus ongeveer 40 uur tussen afspraak en uitkomst. „Als mensen zich gratis en veilig willen laten testen bij ons, kan dat weer snel. Dan hoef je niet naar de commerciële testers, onze tests zijn gratis en gaan niet van je eigen risico af”, aldus GGD GHOR Nederland.

Tijdens de eerste weken van de tweede golf wilden zo veel mensen zich laten testen op het virus, dat er niet genoeg plek voor ze was op de teststraten. Dat kwam doordat de laboratoria te weinig mensen en middelen hadden om de monsters te verwerken en de diagnose te stellen. Mensen moesten soms dagen wachten en konden soms alleen ver van huis terecht.