In een woning aan de Nieuwstraat in het Zeeuwse IJzendijke heeft dinsdag tegen middernacht een uitslaande brand gewoed. De brandweer rukte uit met vier blusvoertuigen en had de brand snel onder controle. Een bewoner had rook ingeademd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De brandweer kon niet voorkomen dat de achterkant van het huis in vlammen opging.