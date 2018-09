Uitslaande brand in winkelpand Musselkanaal

Op de Marktstraat in Musselkanaal woedt een grote uitslaande brand in een groot pand met meerdere winkels. Diverse hulpdiensten zijn uitgerukt naar de brand die om 23.10 uur uitbrak in een fietsenzaak.

De brandweer is rond 00.30 uur gestart met het ontruimen van het nabijgelegen woonzorg- en revalidatiecentrum De Heggerank. Naast het zeven verdiepingen tellende gebouw worden ook een flatgebouw met appartementen en 28 aanleunwoningen ontruimd. De bewoners worden naar een opvanglocatie gebracht.

Omdat er veel rook vrijkomt bij de brand, is een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving. De brandweer adviseert omwonenden in Musselkanaal deuren en ramen gesloten te houden en ventilatie uit te zetten.

De brandweer bestrijdt het vuur met tien tot twaalf brandweerwagens en een meetploeg is aanwezig om de rook te monitoren. Met de grote inzet proberen de brandweermensen uitbreiding naar andere gebouwen te voorkomen en bedrijven in het complex te behouden.