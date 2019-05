De brandweer is uitgerukt voor een uitslaande brand in een garage in het Utrechtse De Meern. De brandweer heeft aan beide kanten van de garage geblust om overslag te voorkomen, zo meldt de Veiligheidsregio. De vlammen waren tot in de wijde omgeving te zien. Een persoon is gecontroleerd door de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De garage is volledig afgebrand. De oorzaak is nog niet bekend.