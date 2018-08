Bij een café aan de Oostzijde in Zaandam woedt een uitslaande brand. De brand werd even voor 1.00 uur ontdekt. De brandweer is ter plaatse en heeft omwonenden opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden. De vlammen en rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Er is nog niets bekend over slachtoffers.