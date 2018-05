Uitslaande brand bij autobedrijf Valkenswaard

Bij een autobedrijf in Valkenswaard is vrijdagavond een grote brand uitgebroken. Het gaat om Jonkers Autobedrijven aan de Luikerweg, meldt de brandweer. Er zouden ook explosies te horen zijn. De nabijgelegen N69 van Neerpelt naar Veldhoven is in beide richtingen dicht door de brand.

De brandweer heeft meerdere bluswagens ingezet. Tot in de verre omgeving zijn grote zwarte rookwolken te zien. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er staan meerdere auto’s van het bedrijf in vlammen. Jonkers Autobedrijven is gespecialiseerd in Mercedes Benz.

In het pand zit ook een Mercedesmuseum, meldt Omroep Brabant.

Vanwege de rookontwikkeling roept de brandweer omwonenden op ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer zegt nog lang bezig te zijn met nablussen.