Uitlevering Ridouan T. kan lastig worden

Het lijkt nog geen uitgemaakte zaak dat de in Dubai opgepakte Ridouan T. snel naar Nederland wordt uitgeleverd.

Strafrechtgeleerde en advocaat Geert-Jan Knoops wees er maandag bij de NOS op dat T. uitlevering kan aanvechten. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Dubai. Een rechter in Dubai zou een stokje kunnen steken voor het overbrengen van de misdadiger naar Nederland.

Anderzijds zegt advocaat Richard Korver bij de NOS wel te verwachten dat T. wordt uitgeleverd. Korver wijst op de „intensieve samenwerking” tussen de autoriteiten in Nederland en Dubai.

Het openbaar ministerie rekent erop dat T. snel door Dubai zal worden uitgeleverd aan Nederland, zei hoofdofficier Fred Westerbeke maandag. Hij rekent op weken, „misschien sneller.” Justitieminister Ferd Grapperhaus is eveneens „positief gestemd” over de uitlevering.

De 41-jarige T. wordt ook in Marokko gezocht, onder meer in verband met de moord op de zoon van een rechter. „Ik weet nog niet wat Marokko wil, maar we gaan uit van uitlevering aan Nederland en niet Marokko.” Dubai heeft een uitleveringsverdrag met Marokko.

Toenmalig Justitieminister Van der Steur zei in 2016 dat het mogelijk is dat Dubai criminelen uitlevert aan Nederland. Hij meldde dat Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (waar Dubai ligt) „beide partij zijn bij diverse VN-verdragen over georganiseerde criminaliteit, drugs, terrorisme en corruptie die een verdragsbasis bieden voor uitlevering.”