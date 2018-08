'Uitlevering Jos B. pas als agenten er zijn'

De uitlevering van verdachte Jos B. hangt onder meer af van de begeleiding door de Nederlandse politie in het vliegtuig. Het is nu wachten op Nederlandse agenten, want zij moeten B. vergezellen tijdens de vlucht van Spanje naar Nederland. Dat heeft de Spaanse advocaat Inigo Cobo Martínez gezegd tegen RTLNieuws.

De raadsman stond B. via een videoverbinding vanuit Madrid bij in de uitleveringsprocedure. Volgens Martínez is de termijn voor de overdracht van een verdachte uiterlijk tien dagen en die zijn dinsdag ingegaan. B. zelf zit in een gewone gevangenis bij Barcelona en zijn rechten worden gerespecteerd, aldus Martínez.

Andere media melden dat de advocaat ervoor heeft gepleit dat de Limburger, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998, voorlopig op vrije voeten zou komen zodat hij zelf naar Nederland kan gaan. De rechter heeft dat verzoek afgewezen, omdat er vluchtgevaar is, zei een woordvoerster van de rechtbank tegen De Telegraaf. Volgens haar was de verdachte emotieloos toen hij werd verhoord.