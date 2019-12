Uitkomst studie patiëntveiligheid rond faillissement Slotervaart

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert donderdagochtend een rapport over hoe is omgegaan met de patiëntveiligheid bij het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen.

De raad kondigde het onderzoek vorig jaar oktober aan en wilde nagaan hoe het belang van de patiënten is gewogen voor en tijdens het faillissementsproces. In het proces moesten patiënten abrupt en op korte termijn het failliete ziekenhuis uit en per ambulance worden overgeplaatst naar omliggende ziekenhuizen. Volgens zorgmedewerkers werd dit door veel patiënten als zwaar belastend ervaren.

Het rapport heeft de naam ’Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen - Risico’s voor patiëntveiligheid’.