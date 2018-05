„Uitkijktoren op vuilnisbelt Wekerom mag, wel strengere voorwaarden”

Op de voormalige vuilstort bij Wekerom mag een uitkijktoren worden gebouwd, maar burgemeester en wethouders van Ede verbinden daar wel strengere voorwaarden aan om tegemoet te komen aan bezwaren van een groep omwonenden.

Op de vuilnisbelt, eigendom van de gemeente Ede, is tot dertig jaar geleden gestort. Na het sluiten van de stortplaats is de afvalhoop van een afdeklaag voorzien. Over De Belt zijn een wandelroute en een mountainbikeroute uitgezet. De beoogde uitkijktoren, een initiatief van inwoners van Wekerom, wordt daar een onderdeel van.

Zorgen om lekkende vuilnisbelt Wekerom

Omwonenden van de vuilstort maken zich zorgen. De sloot om De Belt is volgens bureau Arcadis, dat op hun verzoek een onderzoek instelde, sterk verontreinigd door water dat via scheuren uit de stortplaats sijpelt. Daarnaast wroeten er wilde zwijnen, waardoor de afdeklaag is afgesleten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten dat het uitkijkpunt pas mag worden gebouwd als het definitieve herstelplan voor De Belt gereed is. Bovendien mag de toren, die zes meter hoog wordt, niet eerder worden gebruikt dan wanneer de herstelwerkzaamheden volledig zijn afgerond. De toren wordt de eerste drie jaar na de bouw gecontroleerd op verzakkingen. Daarnaast moet bij de bouw van de toren rekening worden gehouden met broedende vogels.

Lekkende vuilnisbelt Wekerom tijdelijk niet toegankelijk

Uit onderzoek is gebleken dat de afdeklaag van De Belt op diverse plaatsen moet worden hersteld, aldus de gemeente Ede. „Een gespecialiseerd bureau heeft veldwerk verricht en stelt nu een definitief herstelplan op. Met de omwonenden is afgesproken dat zij daar actief bij worden betrokken.” In ieder geval wordt ook een hek geplaatst, om in de toekomst zwijnen te weren. Tijdens de herstelwerkzaamheden is De Belt afgesloten voor recreatie.