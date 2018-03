Uitkering schadefonds geweld opnieuw hoger

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar ruim 20 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. Het is het derde jaar op rij dat het uitgekeerde bedrag is gestegen. Het aantal aanvragen bedroeg 8203 tegen 7645 in 2016.

Slachtoffers van geweld die in 2017 bij het schadefonds aanklopten ontvingen gemiddeld 3986 euro. Het jaar daarvoor was dat 3721 euro. Die stijging komt omdat het fonds sinds 2016 ook aanvragen van nabestaanden van dood door schulddelicten behandelt. De nabestaanden krijgen een tegemoetkoming van 5000 euro.

Het schadefonds, dat in 1976 is opgericht, geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven, die daardoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Het kan daarbij gaan om onder meer straatroof, huiselijk geweld of zedenmisdrijven.

Vorig jaar heeft het fonds een online klantportaal geopend waar slachtoffers digitaal een aanvraag kunnen indienen. In eerste instantie was dit portaal alleen bestemd voor mensen die ondersteuning hebben van Slachtofferhulp Nederland. In de loop van dit jaar komt deze mogelijkheid ook beschikbaar voor andere slachtoffers en nabestaanden.

De daders blijven primair verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Als dit niet mogelijk is en de schade wordt ook niet op een andere wijze vergoed, dan kan een slachtoffer of nabestaande terecht bij het schadefonds. Dat beoordeelt de aanvraag. Vorig jaar wees het schadefonds ruim 2300 aanvragen voor een vergoeding af.