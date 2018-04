„Uithoflijn mogelijk weer stukken duurder”

De aanleg van de Uithoflijn in Utrecht valt vermoedelijk weer miljoenen duurder uit dan eerder geraamd. De kans dat het budget opnieuw overschreden wordt is enorm groot. Dat blijkt volgens het AD uit informatie die de krant heeft gekregen na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

De aanleg van de Uithoflijn, de nieuwe tramlijn tussen het Centraal Station en de Uithof in de wijk Oost, kampte al eerder met tegenvallers. Zo werd in februari bekend dat de oplevering anderhalf jaar is vertraagd. Dat uitstel kost de provincie en de gemeente zo’n 84 miljoen euro. Ook gingen de Provinciale Statenleden akkoord met een reservepotje van zo’n 13,7 miljoen euro; een potje voor noodgevallen.

Uit de stukken waarop het AD de hand wist te leggen, blijkt nu dat betrokken partijen destijds al lang wisten dat de kans zou zijn dat dit potje zou moeten worden aangesproken.. Uit de interne stukken blijkt ook dat al eind 2016 bekend was dat de oplevering van de tramlijn vermoedelijk grote vertraging zou oplopen. Volgens de begroting van het project moet de tram al in de zomer van volgend jaar rijden.