Uitgeziekte patiënten en familieleden niet meer getest op corona

Mensen die na besmetting met het nieuwe coronavirus zijn uitgeziekt, mogen 24 uur nadat hun klachten zijn verdwenen weer naar buiten. Ze hoeven zich niet meer te laten testen, zoals tot nog toe de bedoeling was, bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na berichtgeving door de Volkskrant. Ook gezinsleden van mensen bij wie een besmetting is vastgesteld, worden niet meer standaard getest wanneer ze klachten krijgen.

„Dat laten we los, want we kunnen de schaarse testcapaciteit beter inzetten om verdenkingen te onderzoeken”, legt een woordvoerder van het instituut uit. Hij voegt eraan toe dat mensen die niet meer hoesten of niezen het virus niet verspreiden.

Gezinsleden van patiënten die zelf klachten krijgen, worden alleen nog getest als ze in de zorg werken, ouder zijn dan 70 jaar of mogelijk opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

Volgens het protocol van het RIVM moeten gezinsleden toch al twee weken vooral thuisblijven. Ze mogen niet werken en moeten lichamelijk contact met anderen vermijden. Even boodschappen doen mag wel. Testen heeft volgens het RIVM weinig meerwaarde. „Bij klachten moet je ervan uitgaan dat het ook corona is. We kunnen de capaciteit beter gebruiken.”