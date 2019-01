„Uitgezette journaliste hielp ex aan valse papieren”

De Nederlandse journaliste die Turkije is uitgezet, wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Dat zeggen bronnen tegen Nieuwsuur (NPO 2). Ans Boersma zou haar ex-vriend, een Syriër die onlangs in Nederland is gearresteerd omdat hij lid is geweest van de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, aan valse papieren hebben geholpen.

Boersma werd donderdag door Turkije uitgezet en is door het Openbaar Ministerie (OM) aangemerkt als verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme. Boersma gaf zelf aan dat haar uitzetting mogelijk is gerelateerd aan het feit dat zij tot zomer 2015 een relatie had met een Syrische man.

Het Financieele Dagblad (FD), waar Boersma voor werkt, meldt dat de journaliste van de Turkse politie niet te horen heeft gekregen dat zij banden zou hebben met Al-Nusra.