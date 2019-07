Uitgewezen asielzoeker in cel Azerbeidzjan

De door Nederland uitgewezen asielzoeker Natig Isbatov is na zijn terugkomst in Azerbeidzjan gearresteerd en veroordeeld tot dertig dagen cel. In Azerbeidzjaanse gevangenissen komen vaak martelingen voor. Dat maakt VluchtelingenWerk Nederland bekend. De organisatie maakt zich grote zorgen om Isbatov en zijn gezin en roept de regering in Den Haag op onderzoek te doen naar de afwijzing en arrestatie.

Daarnaast moet de overheid de beoordeling van asielverzoeken om politieke redenen grondig tegen het licht houden, stelt VluchtelingenWerk.

Isbatov en zijn broer vroegen asiel aan in Nederland omdat zij vervolgd zouden worden door de overheid in hun land. Zijn broer stelde in de problemen te zijn gekomen omdat hij kritisch was over het regime. Natig Isbatov zou door de activiteiten van zijn broer gearresteerd en mishandeld zijn. Hun verhaal werd niet geloofwaardig gevonden. Toen Isbatov gedwongen zou worden uitgezet besloot hij begin juli met zijn gezin terug te keren naar Azerbeidzjan.