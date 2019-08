Uitgever Paul Kluwer overleden

Uitgever en schrijver Paul Kluwer is overleden. Dat melden zijn familie en de door hem opgerichte uitgeverij voor non-fictie AnkhHermes. De uitgeverij verspreidt met name boeken over persoonlijke groei, bewustwording, spiritualiteit, gezondheid en nieuwe wetenschap.

Kluwer stierf maandag, 87 jaar oud. Zijn uitgeverij AnkhHermes ontstond in 1973 in Deventer uit de Uitgeverij Nico Kluwer, die weer onderdeel was van Kluwer NV. Hoewel AnkhHermes nog steeds zelfstandig werkt, is de uitgeverij onderdeel van VBK|media in Utrecht.

Paul Salim Kluwer schreef zelf ook, zoals het boek Houden van jezelf.