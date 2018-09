Uitgeprocedeerd Armeens gezin brengt nacht door in kerk

De uitgeprocedeerde Armeniërs Hayarpi (20), haar broertje Warduhi (19), haar zusje Seyran (14) en hun ouders hebben in de nacht van woensdag op donderdag hun toevlucht gezocht tot de vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Katwijk.

Het gezin is bang te worden uitgezet. Woensdag demonstreerden ongeveer honderd mensen tegen de uitzetting. Op de demonstratie sprak Hayarpi de aanwezigen toe en droeg ze een gedicht voor. Ze riep de politiek op tot een pardon voor de ongeveer 400 kinderen die met uitzetting worden bedreigd.

De demonstratie werd georganiseerd door De Goede Zaak en Defence for Children. Bij de bijeenkomst was volgens de woordvoerder van De Goede Zaak ook een lokaal raadslid van de ChristenUnie aanwezig. Ze sprak haar steun uit voor Hayarpi, die zelf actief lid is van die partij.

Protest in Katwijk tegen uitzetten Armeense jongeren

CU-Tweede Kamerlid Joël Voordewind toonde zich begin september opgelucht dat de tieners Lili en Howick na veel politieke discussie Nederland mochten blijven.