Uitgeleverde Chileen ‘El Rico’ langer vast

De Amsterdamse Chileen Richard R., die vorige maand werd uitgeleverd aan Nederland, blijft langer in zijn cel. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besliste maandag dat hij nog zeker negentig dagen moet blijven vastzitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt R., in het criminele milieu bekend als El Rico, onder meer van grootschalige drugshandel.

Het hooggerechtshof in de hoofdstad Santiago besliste onlangs dat R. aan Nederland mocht worden overgedragen. De man werd in oktober vorig jaar opgepakt in een parkeergarage in Santiago. Het OM houdt hem verantwoordelijk voor deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en het voorbereiden van internationale drugshandel.