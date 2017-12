Uitgebreide verantwoording oliebollentest

De jaarlijkse oliebollentest van het AD heeft dit jaar een uitgebreidere verantwoording dan bij vorige edities. In tien punten wordt beschreven hoe de test is uitgevoerd. Zo worden de bollen getest door twee panels van twintig proevers die niet weten waar de baksels vandaan komen. Verder vermeldt de test, die dit jaar zijn 25e editie beleeft, alleen de 75 beste verkooppunten. Nadrukkelijk wordt vermeld dat het AD geen invloed heeft op de volgorde van de uiteindelijke ranglijst.

Aanleiding voor de aanpassingen is de ophef die recent ontstond over de oliebollentest. Er werden vraagtekens gezet bij de onderbouwing van de beoordelingen. Een onhandig optreden van AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis bij Jinek gooide nog olie op het vuur. Eerder dit jaar was er al gedoe rond de haringtest van het AD.

In een open brief in de krant meldde Nijenhuis vervolgens dat alle tests van het AD tegen het licht worden gehouden. „We zijn er niet om hardwerkende ondernemers de stuipen op het lijf te jagen”, aldus de hoofdredacteur. Zijn optreden bij Jinek noemde hij ‘oliedom’.

De winnende oliebollenbakker, Klootwijk uit Capelle aan den IJssel, werd woensdag al gehuldigd. „Zelfs superlatieven drukken de smaak onvoldoende uit. Wereldklasse”, jubelde de jury. De eerste plaats voor Klootwijk is des te opmerkelijker omdat de oliebollen van deze bakkerij in 2010 nog een vernietigend oordeel kregen.