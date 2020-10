Uitdaging voor Hoornbeeckstudenten: drie dagen zonder telefoon

Kunnen ze nog zonder telefoon? Zo’n twintig studenten welzijn van het Hoornbeeck College in Gouda zochten dat deze week uit en leefden drie dagen zonder smartphone.

De zogeheten ”offline detox” op de reformatorische mbo-school werd georganiseerd door Thenise van Erkel (18), stagiair bij Yona Foundation, een christelijke organisatie die zich inzet voor ”gezond internetgebruik”. „Door je telefoon uit te zetten, realiseer je je hoe druk je dagelijks bent met sociale media”, stelt Thenise, ook derdejaarsstudent van de opleiding junior accountmanager van het Hoornbeeck. „Terwijl je de beste sociale contacten offline opdoet.”

„Studenten kunnen het beste zelf ervaren dat de telefoon niet per se altijd handig en nuttig is als je gedrag wilt veranderen”, denkt Thenise. „Als je tegen een student zegt dat hij minder op z’n telefoon zou moeten zitten, neemt hij dat niet per se aan. Maar als hij zelf kan ervaren hoe afhankelijk hij is van de telefoon, kan hij er niet onderuit.”

De studenten die hun telefoon opzijlegden, lieten zich sponsoren. De 2200 euro die de actie opbracht is voor de stichting Christian Refugee Relief, die zich inzet voor vluchtelingen op Lesbos.

---

Willemijn van der Wal (18) uit Oud-Alblas maakte een praatje met haar moeder en Teuniëlle Hoogstraten (19) uit Dodewaard deed weer een horloge om haar pols. De studenten vertellen over hun ervaringen aan jongerenredactie Puntuit.

