„Uitbuiting in muziekwereld”

Zelfstandige musici moeten niet te gauw toegeven aan uitnodigingen om ergens gratis of bijna gratis op te treden, ook al willen ze zich nog zo graag laten horen. Want daarmee ondergraven ze hun positie en die van collega’s. Gesubsidieerde muziekinstellingen moeten de freelance-uitvoerenden ook beter betalen, want 132 euro bruto voor een heel concert kan echt niet meer.

Die oproep doet Dorine Schoon, die werkt als freelance-hoboïste bij diverse orkesten en ensembles in binnen- en buitenland. Ze vindt dat er sprake is van misbruik en heeft een Facebook-groep opgericht om de kwestie aan de kaak te stellen. Dat Platform voor Freelance Musici telt inmiddels 1500 leden.

Volgens Schoon moet ook de overheid zich rekenschap van de situatie geven, en mogelijk maken dat instellingen en zalen beter over de brug kunnen komen. Die overheid gaat er volgens haar te gemakkelijk vanuit dat de muziekwereld toch wel draait. „Ze zegt: alles is er toch nog? Maar er is eigenlijk sprake van misbruik. Iedereen schreeuwt om werk en wil graag spelen. Daarom wordt vaak ingegaan op verzoeken om maar helemaal gratis mee te werken aan concerten. Mensen zijn bang om anders niet meer te worden gevraagd. Er is eigenlijk een angstcultuur.”

Het kan zijn dat er zoveel musici zijn dat er niet voor iedereen een podium is, beaamt Schoon, maar voor deelname aan wat wordt georganiseerd, moet gewoon fatsoenlijk worden betaald.

Vooral voor de laagdrempelige lunchconcerten worden musici gevraagd om gratis medewerking.