„Uitbreiding Schiphol jaren vertraagd”

De nieuwe terminal die Schiphol moet ontlasten, wordt niet in 2023 maar in 2026 in gebruik genomen.

Dat concludeerde De Telegraaf maandag uit een informatiedocument voor aannemers die willen inschrijven op het miljardenproject. De planning in het document noemt de herfst van 2025 als moment waarop de terminal wordt opgeleverd. Vervolgens is het gebruikelijk dat er nog een aantal weken of maanden worden gereserveerd waarin de systemen getest moeten worden. Gevolg is vermoedelijk dat de terminal op zijn vroegst in 2026 in gebruik genomen gaat worden. Tot nu toe werd gerekend op 2023.

Schiphol gaat tegenover De Telegraaf niet in op de planning voor de aannemers. „In 2020 ronden we de aanbesteding van de bouw van de nieuwe terminal af. Daarna buigen we ons over de nieuwe planning.”

Luchtvaartmaatschappij KLM zegt niets te weten van de vertraging van de afbouw van de nieuwe derde terminal op het overvolle Schiphol. „Wij hebben tot nu toe niet anders dan 2023 gehoord”, zegt een woordvoerder. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de nieuwe terminal in 2018 klaar te hebben. Dat werd een aantal jaren geleden al uitgesteld. KLM is kritisch over de investeringen, omdat zij als grootste klant van Schiphol aan de lat staat om dit deels te betalen.

Schiphol worstelt met meer vertragingen. Er lopen al jaren verschillende bouwprojecten om achterstallig onderhoud weg te werken en er is nog steeds geen helderheid over de vergroting van het veel te krappe NS-station op Schiphol. Dat zou flink worden verbouwd om meer mensen te kunnen verwerken, maar wanneer en hoe dat moet gebeuren, blijft onduidelijk. Verder zijn de aan- en afvoerwegen rond de luchthaven aan uitbreiding toe.