„Uitbreiding politie absoluut onvoldoende”

De geplande uitbreiding van het aantal agenten en andere medewerkers bij de politie in met name de grote steden, is absoluut ontoereikend. Dat zeggen politiebonden en burgemeesters na publicatie van nog vertrouwelijke kabinetscijfers door De Telegraaf. Tot 2023 komen er volgens die cijfers in totaal 1111 agenten bij.

Een opvallend getal, 1111, maar Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en de politiebonden vinden het veel te weinig, onder meer omdat door vergrijzing en eerdere bezuinigingen veel agenten vertrekken.

„De minister heeft het over flexibilisering, maar er valt nu niets meer uit de citroen te persen”, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. „Onze inzet is dat naast de beloofde investeringen, die voor een deel al worden gedaan, het herstelplan wordt uitgevoerd. Als de politiek nog méér in de politie investeert zou dat natuurlijk heel mooi zijn.”

Begin deze maand stuurden de bonden ACP, ANPV, VMHP en NPB hun Herstelplan Nationale Politie naar minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), burgemeesters en de Eerste en Tweede Kamer. In het plan staan 33 concrete maatregelen „om van het politiekorps weer een gezonde organisatie te maken”, zoals versterking van de basisteams en opsporing en een betere administratieve ondersteuning.

„Over de inzet en de verdeling van de middelen voert de minister nog gesprekken met betrokkenen bij het politiebestel. Op basis daarvan zal het kabinet besluiten nemen”, zegt een woordvoerder van Grapperhaus. ,,Dit kabinet investeert extra in de politie, 267 miljoen structureel, in totaal bijna een miljard in de komende vier jaar. Dat geld komt bovenop de bestaande begroting van 5,5 miljard voor de politie.

Ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wil niet inhoudelijk reageren omdat er onog geen duidelijkheid is over de cijfers en de aantallen.

Juist donderdag praten onderhandelaars van de vier politiebonden in Amersfoort hun achterban bij over de voortgang bij de onderhandelingen over een nieuwe cao.