Uitbreiding Peelbrand voorkomen

Door optreden van Staatsbosbeheer en de brandweer is een uitbreiding van de brand in natuurgebied de Deurnese Peel voorkomen. Vanaf een kade van het moerasgebied hebben medewerkers van Staatsbosbeheer vuur met zwepen uitgeslagen en aan de rand van het natuurgebied heeft de brandweer in de nacht van woensdag op donderdag geblust.

De brand woedt sinds dinsdagavond tussen Liessel en Griendtsveen in Limburg en is vermoedelijk door menselijk handelen ontstaan. Omdat de plek onbereikbaar is kan de brand nog weken duren.

Vorig jaar woedde in het natuurgebied wekenlang een veenbrand. Deze keer gaat het om een bovengrondse brand, waarbij vooral pijpenstrootje (een grassoort), varens en boomstammen branden.

In omliggende plaatsen zoals Liessel en Helenaveen kan er sprake zijn van stank en overlast door rook, zo waarschuwt de gemeente Deurne.