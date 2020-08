Uitbreiding Ons’ Lieve Heer op Solder

Het Amsterdamse Museum Ons’ Lieve Heer op Solder ondergaat de komende jaren een grote restauratie en uitbreiding.

Midden op de Wallen ligt een van de best bewaarde geheimen van Amsterdam: museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Aan de buitenkant van het monumentale koopmanshuis is weinig bijzonders te zien. Maar op de bovenste verdieping is een schuilkerk uit de zeventiende eeuw gevestigd. Omdat rooms-katholieken hun religie in die tijd niet in het openbaar mochten beoefenen, deden ze dat hier.

De komende jaren ondergaat het museum een grote restauratie en uitbreiding. De reden is dat steeds meer mensen het geheim van Ons’ Lieve Heer op Solder ontdekken. In 2001 waren er 58.000 bezoekers, dit jaar worden het er waarschijnlijk 90.000.

En hoe meer bezoekers, des te meer vieze schoenen er over de zeventiende-eeuwse trappen en vloeren schuifelen en hoe harder deze dus slijten. „Soms komen ze met tientallen tegelijk binnen, waardoor het dringen is en het gebouw beschadigt”, vertelt directeur J. Kiers.

In een naastgelegen pand komt in de toekomst de entree. Ook krijgt het gebouw een educatieruimte, een museumwinkel en een café. Het pand krijgt tevens een flinke opknapbeurt. De kerk zelf krijgt een andere kleur.

De kosten van de verbouwing bedragen 10,5 miljoen euro. Daarvan heeft het museum al 7 miljoen bij elkaar. Vorige week kreeg het nog een subsidie van de Europese Unie van 3,3 miljoen euro.

De afgelopen tijd zijn het dak en de buitenmuren van het oude gebouw al opgeknapt. De kerk zelf is in november aan de beurt. Volgend jaar zomer gaat de verbouwing van het nieuwe pand van start. Al die tijd blijft het museum overigens gewoon open.

In 2012 kan Ons’ Lieve Heer op Solder het groeiende aantal bezoekers weer aan. En dat is wel nodig. Want, zegt Kiers: „Het goed bewaarde geheim wordt langzaamaan ontdekt.”