Uitbreiding Lelystad Airport: 47 procent voor

Bijna de helft van de inwoners van Gelderland, Flevoland en Overijssel (47 procent) is positief of zeer positief over de plannen om Lelystad Airport uit te breiden. In Flevoland is 69 procent van de bevolking voor, in Gelderland ziet 45 procent die uitbreiding wel zitten en in Overijssel staat 43 procent er positief tegenover.

Dat blijkt uit een enquête de drie regionale omroepen in die provincies hebben laten uitvoeren door Right Marktonderzoek. In de drie provincies is 21 procent van de ruim 1200 ondervraagden tegen de uitbreidingsplannen.

Mensen die onder de voorgestelde vliegroutes komen te wonen, zijn veel negatiever over de uitbreiding dan degenen die niet te maken krijgen met vliegtuiglawaai. Overigens denkt 37 procent van de inwoners dat ze onder zo’n route komen te wonen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

Lelystad Airport moet het vakantievliegverkeer van het overbelaste Schiphol gaan overnemen. Daartegen is veel verzet in Oost-Nederland. De plannen zijn al vaak bijgesteld. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft daarmee veel vertrouwen verspeeld: 37 procent van de inwoners van Flevoland, Gelderland en Overijssel heeft er geen vertrouwen in dat de juiste beslissingen worden genomen. Onder degenen die onder vliegroutes komen te wonen heeft 59 procent geen vertrouwen in de politiek.