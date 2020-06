‘Uitbreiding ic-capaciteit kan overige acute zorg schaden’

Als de overheid het aantal bedden op de intensive cares structureel wil uitbreiden om een tweede golf van het coronavirus op te vangen, kan dit ten koste gaan van de acute zorg voor andere patiënten. Daarvoor waarschuwt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). „De coronacrisis mag geen excuus zijn voor onevenwichtige afwegingen tussen publieke waarden”, aldus de raad in een advies aan de Tweede Kamer.

Nederlandse ziekenhuizen hebben onder normale omstandigheden 1150 ic-bedden beschikbaar. Op het hoogtepunt van de coronacrisis, begin april, lagen meer dan 1400 coronapatiënten op de ic’s. De ziekenhuizen breidden de afdelingen voor intensieve zorg daarom in razend tempo uit tot 2400 bedden. Het kabinet wil nu dat de capaciteit van de ic’s structureel wordt uitgebreid tot 1700 bedden, met de mogelijkheid om in geval van nood uit te breiden naar 3000 bedden.

Een van de problemen is de krapte op de arbeidsmarkt. De raad verwacht in de komende tijd een tekort aan verpleegkundigen voor de spoedeisende hulp, de intensive cares en ambulances. Als het aantal ic-bedden stijgt, heeft dat „gevolgen voor de organisatie van reguliere acute zorg”.

Volgens de raad heeft de coronacrisis „weeffouten in het stelsel van acute zorg” blootgelegd. Het rapport noemt „de gebrekkige verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen” als voorbeeld. Ook had de sector niet goed door hoe ernstig de situatie in verpleeghuizen was. Om dat op te lossen, adviseert de raad om een nieuwe functie in het leven te roepen. Elke zorgregio (ROAZ) zou voortaan geleid moeten worden door een Commissaris Acute Zorg. Die zou meteen naar de minister kunnen stappen als de acute zorg in de regio in gevaar komt.